Carenze igieniche, merce scaduta e niente prezzi sui prodotti: denunciata la titolare del minimarket

Gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno controllato, la sera del 31 agosto scorso, alcune attività commerciali del capoluogo piemontese. In particolare, in un minimarket torinese, sito in via Montanaro, gestito da una cittadina bengalese, i poliziotti hanno riscontrato diverse carenze igieniche, oltre alla presenza di merce scaduta e assenza di prezzatura sui prodotti.

DENUNCIATA LA TITOLARE

Inevitabile la denuncia per la titolare dell’esercizio commerciale la quale è finita nei guai anche per la mancanza del certificato D.V.R. e degli estintori, nonché per la vendita di alcolici privi di etichettatura dei monopoli di Stato. Nei suoi confronti, sono elevate sanzioni per 5mila euro.