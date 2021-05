Carenze igieniche e violazione norme anti Covid, locale di corso Regina Margherita chiuso per cinque giorni

Venerdì scorso gli agenti della PAS hanno chiuso un esercizio commerciale in corso Regina Margherita per la durata di cinque giorni. Il locale ha continuato a somministrare cibo e bevande oltre l’orario consentito, come mostrato dall’ultimo scontrino, emesso dopo le 23. Al suo interno, gli operatori hanno riscontrato inolte precarie condizioni igienico-sanitarie, con numerosi resti di alimenti presenti intorno al bancone. Pertanto, il titolare è stato sanzionato per aver violato la normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Nella serata di sabato, invece, i poliziotti della PAS, transitando su via Pietro Cossa, hanno notato numerose persone stazionare davanti a un locale. All’interno è stata constatata la presenza di diversi avventori e di personale dipendente, privi del dispositivo di protezione individuale o indossato nel modo scorretto. Alla luce dei fatti, il titolare è stato sanzionato amministrativamente.