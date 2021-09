Nuova denuncia da parte dell’OSAPP, l’Organizzazione Sindacale Autonoma del personale di Polizia Penitenziaria, nei confronti dei gravi disagi nelle carceri di Torino.

Ad annunciarlo il segretario generale Leo Beneduci in una nota ufficiale: “Le attuali condizioni di organizzazione-gestione nonché la stessa vivibilità lavorativa sono già state segnalate in passato senza però aver ricevuto alcun intervento di miglioramento. La situazione resta grave, in uno stato di perdurante disagio e di assenza di costruttivi rapporti tra le parti con pessime relazioni interne”.

Nel comunicato diffuso il segretario Beneduci indica alcuni punti ritenuti critici, tra cui “la Mensa Obbligatoria di Servizio al personale del Nucleo Traduzioni, che non spetta se oltre l’orario di servizio” e “insufficiente dotazione organica che ha aumentato a dismisura il ricorso alle visite ambulatoriali esterne al carcere, che portano a trasportare e ricoverare 4 o 5 detenuti presso i pronto soccorso cittadini”. Contestata anche “l’abbandono al personale e la perdita di riferimenti certi in contatto con i detenuti, come dimostrato dagli innumerevoli eventi critici interni” che porta ad una “diseguaglianza nella distribuzione degli incarichi”.

L’istituto penitenziario di Torino, secondo l’Osapp, sarebbe inoltre vittima di un costante sovraffollamento a differenza di altre strutture del territorio. “La pressante richiesta del sindacato – si legge – è che si determini finalmente la consapevolezza che debba provvedersi per ogni necessario adempimento per sostenere una struttura teatro di episodi anche gravi”.