Carcere di Torino, due nuovi episodi di violenza a poliziotti: “Peggio del Far West”

Due nuove aggressioni in carcere a Torino ai danni di agenti della Polizia Penitenziaria. A denunciarlo i sindacati OSAPP, SINAPPE e UIL, in un comunicato congiunto.

CINQUE POLIZIOTTI FERITI: “PEGGIO DEL FAR WEST”

“Il carcere di Torino sta diventando ormai peggio del Far West – si legge nella nota – e a farne le spese i poveri poliziotti penitenziari, abbandonati a loro stessi. Nella prima mattinata di ieri c’è stato un aggressivo litigio tra sei reclusi. Prontamente, gli agenti sono intervenuti per separare i detenuti coinvolti ma alcuni di loro hanno riportato contusioni e fratture, guaribili con prognosi dai cinque a venti giorni. Nel tardo pomeriggio, invece, un altro detenuto ha tentato di colpire all’improvviso con pugni in faccia l’agente di servizio che, schivandone il tentativo diretto, è stato colpito alla spalla”.

“PERSONALE LASCIATO SOLO”

“Quanto accaduto è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale, spesso lasciato solo ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti, anche con 100/150 detenuti alla volta e anche con la presenza di detenuti di estrema pericolosità o con problemi psichiatrici”, si legge ancora nel comunicato.

“SITUAZIONE DRAMMATICA”

“Un eccessivo buonismo nella gestione di questi problemi può mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza, nonché l’incolumità degli agenti di Polizia Penitenziaria. La situazione è sempre più drammatica: chiediamo l’intervento immediato del Capo del D.A.P. Petralia e del Ministro Cartabia affinché avvicendino, con urgenza, i vertici del carcere Torinese, considerate le forti tensioni presenti”.