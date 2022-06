Carcere di Torino, detenuto colpisce con pugno alla tempia un poliziotto penitenziario

Ancora un’aggressione nel carcere di Torino. Nella giornata di ieri un detenuto ha colpito con un pugno alla tempia un poliziotto penitenziario, ferito e portato successivamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria.

L’EPISODIO

A darne notizia è l’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. Il detenuto, di origine straniera, pretendeva di rimanere con la cella aperta e, al diniego dell’agente, lo ha spintonato e quindi colpito con un pugno. Quest’ultimo è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 14 giorni.

BENEDUCI: “SERVE CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO STA ACCADENDO”

“Si tratta solo dell’ultimo episodio di violenza a personale di polizia penitenziaria in ordine di tempo – dice Leo Beneduci, segretario generale dell’OSAPP -. Pretendiamo, a questo punto, che l’Amministrazione Penitenziaria periferica e centrale prenda formale consapevolezza di episodi che ormai rischiano di caratterizzare gli ambienti delle carceri italiane. La sensazione è che questa non sia in grado però di fornire supporto, sostegno e tutela al personale”.