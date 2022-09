Carcere di Torino, continuano le aggressioni dei detenuti ai poliziotti

Nuove aggressioni al carcere di Torino: i sindacati di Polizia penitenziaria tornano a denunciare gli episodi delle scorse settimane in una nota congiunta. Questo il contenuto del comunicato.

Giovedì 15 settembre un detenuto italiano non gradendo uno spostamento di cella presso la sezione nuovi giunti ha tirato due violenti pugni ad un ispettore, uno in volto e l’altro al collo, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili all’Ospedale Maria Vittoria in 7 giorni s.c..

Nella stessa giornata del 15 c.m. un giovane detenuto di nazionalità rumena è evaso, non rientrando dal lavoro all’esterno all’istituto cui era stato ammesso.

Sabato 17 settembre un delinquente appartenente alla criminalità organizzata di stampo mafioso, sottoposto al regime di alta sicurezza, italiano, al diniego opposto dall’assistente di P.P., in servizio nella sezione detentiva a recarsi in un’altra sezione ove soni ristretti detenuti comuni, sferrava un violento schiaffo in volto allo stesso. Il poliziotto veniva trasportato d’urgenza all’Ospedale Maria Vittoria e successivamente dimesso con una prognosi di giorni 5 (cinque) s. c..

In data 18 settembre, un detenuto di nazionalità marocchina ha lanciato il piatto di pasta in faccia all’agente, attingendolo ripetutamente con sputi al volto.

La situazione sembra essere “sfuggita di mano” ai vertici dell’istituto al punto che gli agenti e anche sottufficiali di polizia non possono svolgere più il proprio lavoro senza essere aggrediti con tanta disinvolta violenza.

E’ un dato di fatto che nell’istituto torinese sino al 2020 non si erano verificate neanche le note rivolte collettive che si verificarono, anche con evasioni, in diversi istituti d’Italia in occasione della normativa restrittiva entrata in vigore dall’8/3/2020 ne si è mai registrato un numero cosi elevato di aggressioni, divenute ormai tristemente quotidiane. La situazione cui si è giunti è quindi davvero drammatica e pericolosa per il personale di Polizia penitenziaria sottoposto, mai prima d’ora, a uno stress psico-fisico che non ha precedenti.

Questa situazione si ripete puntualmente tutti i giorni e il personale è abbandonato a se stesso nel silenzio più totale dei vertici locali, regionali e del DAP che sono silenti e che continuano a non allontanare i detenuti violenti nè ad emanare le necessarie disposizioni per gestire tali eventi critici con tutti gli strumenti già previsti dall’O.P..

Le OO.SS. SAPPE, OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP, F.P. CGIL PP., del comparto sicurezza Polizia penitenziaria chiedono a tutte le autorità a qualsiasi livello di intervenire per quanto di rispettiva competenza in considerazione della drammatica situazione in cui è precipitato l’istituto torinese. Una situazione simile oltre ad essere altamente pericolosa è dannosa per tutti indistintamente.

Chiediamo a gran voce aiuto a tutte le autorità ognuno per la parte di propria competenza affinché si ponga fine a questa incresciosa situazione. I vertici dell’Istituto applichino le norme volte a prevenire tali situazioni di evidente disordine e di pregiudizio alla sicurezza dello stesso istituto e degli agenti che la direzione torinese, quale datore di lavoro ex DLgs n.81/08 è tenuta a tutelare, predisponendo strumenti e misure adeguate per consentire al personale di far rispettare le regole e garantire la propria e altrui incolumità.

In mancanza di tali strumenti e indicazioni operative per il personale non si possono fronteggiare tali situazioni e si costringe il personale a subire passivamente le autentiche angherie dei detenuti violenti.

Le OO.SS., in mancanza di tutele datoriali, riterranno anche l’Amministrazione e i suoi vertici responsabile di tali fatti delittuosi per inosservanza degli obblighi giuridici di tutelare la integrità psico-fisica del personale nonché la sicurezza dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’istituto, riservando a tal fine ogni azione, ragione e diritto.

Il capo del DAP e la Ministra Cartabia se ci sono battano un colpo. La politica faccia altrettanto considerato l’escalation delle aggressioni a livello nazionale considerandole quale emergenza nazionale.