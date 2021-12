Carcere di Torino allo sbando: due agenti aggrediti in pochi giorni

Situazione sempre più allo sbando al carcere di Torino, dove continuano aggressioni e altri episodi di “assoluta invivibilità dal punto di vista lavorativo e detentivo”. La denuncia arriva dall’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), attraverso le parole del segretario generale Leo Beneduci.

19 DICEMBRE

“Un detenuto italiano che, di fatto, alloggiava nel corridoio della sezione detentiva con tanto di pentole, scope e computer dormendo in terra, dopo svariati tentativi di persuasione da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria, finalmente, accettava almeno di dormire nell’aula studio del padiglione con il materasso per terra” fa sapere l’Osapp.

24 DICEMBRE

“Mentre il servizio di “scorta” composto da alcune unità di Polizia penitenziaria si accingeva a trasferire una detenuta straniera con problemi psichiatrici per un ricovero presso il reparto detentivo ospedaliero delle Molinette di Torino, la stessa ha riufiutato le cure opponendo resistenza all’uscita della cella e, accompagnata nel reparto infermeria del carcere, all’atto del rientro in cella, ha morso la mano dell’agente di servizio che è stato accompagnato all’ospedale Maria Vittoria per il trauma riportato” riferisce ancora il sindacato.

28 DICEMBRE

“Un detenuto italiano con problemi psichiatrici ha colpito violentemente l’agente di servizio nella sezione detentiva perché non voleva rientrare in cella. Anche in questo caso l’agente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria da dove è stato dimesso con vari giorni di prognosi”.

“SITUAZIONE CHE PERDURA DA MESI”

“Quella di Torino è, purtroppo, una situazione che perdura da mesi – afferma Beneduci -. Auspichiamo, ancora una volta, che la Guardasigilli Cartabia tra gli interventi in programma per la riforma della giustizia renda prioritaria anche la soluzione ai problemi dell’attuale assenza di funzionalità degli istituti penitenziari e degli ingiustificabili disagi degli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria, anche rispetto all’inadeguata e ingiusta allocazione dei detenuti “psichiatrici” che non dovrebbero essere trattenuti all’interno di strutture penitenziarie ordinarie”.