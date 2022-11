Carcere di Ivrea, botte e torture ai detenuti: 45 indagati

Botte e torture ai detenuti del carcere di Ivrea: nuova inchiesta coordinata dalla Procura su 45 persone tra agenti di polizia penitenziaria, medici, funzionari e direttori pro-tempore della struttura del Torinese.

Diversi i reati contestati: tortura con violenza fisica e psicologica nei confronti dei detenuti, falso in atto pubblico e altro ancora in fatti avvenuti negli ultimi due anni e che erano in corso ancora tutt’oggi. Nella notte eseguite anche 36 perquisizioni nel carcere e nelle abitazioni degli indagati.