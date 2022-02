Carabinieri accoltellati a Nembro, aggressore acciuffato a Bardonecchia: stava fuggendo in Francia

E’ stato acciuffato la scorsa notte a Bardonecchia, nel Torinese, il presunto autore dell’accoltellamento di due carabinieri avvenuto giovedì scorso a Nembro, in provincia di Bergamo, durante un servizio antidroga in località Saletti: si tratta di un marocchino di 36 anni, regolare in Italia e residente a Pradalunga (Bergamo).

STAVA PER FUGGIRE IN FRANCIA

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era ricercato dai carabinieri di Bergamo da quando, dopo la duplice aggressione, aveva fatto perdere le proprie tracce. A quanto pare, secondo gli investigatori, stava per lasciare il territorio nazionale per rifugiarsi in Francia.

IL FERIMENTO DEI DUE CARABINIERI

Dopo il ferimento, i due militari – di 24 e 26 anni, in servizio alla stazione di Albino – erano stati soccorsi dal 118: il più giovane è stato dimesso 24 ore dopo l’aggressione (con una prognosi di 30 giorni per una ferita da taglio al bicipite sinistro), mentre il collega, accoltellato al torace, è ancora ricoverato. E’ stato costretto a subire un intervento chirurgico per ridurre la lesione a un’arteria. Anche per lui la prognosi è di un mese.