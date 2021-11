Carabiniere accoltellato, in un filmato i momenti della rapina in farmacia [IL VIDEO]

Emerge anche un filmato della rapina avvenuta nella farmacia di corso Vercelli, a Torino, nella quale è stato accoltellato gravemente Maurizio Sabatino, brigadiere di 53 anni.

LE DRAMMATICHE IMMAGINI

Nelle immagini della telecamera di sorveglianza si nota prima l’ingresso dei due malviventi, che minacciano la farmacista in cassa. Quindi l’arrivo del carabiniere, in borghese e fuori servizio, che si identifica e prova a fronteggiare i ladri. Da lì scatta una colluttazione, in parte registrata dalle videocamere.