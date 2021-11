Carabiniere accoltellato, i residenti: “Qui una piccola oasi. Ma ci sono delle influenze…” [VIDEO]

Continua a far discutere a Torino l’episodio della rapina nella quale è stato accoltellato il carabiniere Maurizio Sabatino, ferito gravemente ed ora ricoverato in ospedale (ma non in pericolo di vita). A parlare dell’accaduto ora diversi residenti e frequentatori di un bar della zona, nei pressi della farmacia dove si è scatenato il caos.

“QUI UNA PICCOLA OASI, MA C’E’ QUALCHE INFLUENZA…”

“La zona non è cattivissima, anzi la definirei una piccola oasi perché molto frequentata da membri delle forze dell’ordine – racconta Raimondo -. C’è qualche influenza cattiva, purtroppo. Maurizio? Una persona per bene e preparata, era spesso in zona e lo vogliamo bene”. Dello stesso parere Giuseppe: “Dispiace, anche perché abitavo qui in zona. Succede spesso? No, a dire la verità”.