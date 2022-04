Capriolo a passeggio in piazza Castello: i vigili lo intrappolano in una chiesa

Non capita tutti giorni di vedere un capriolo a passeggio per piazza Castello. I torinesi e i turisti che si sono trovanti di fronte all’animale che trotterellava nei pressi di Palazzo Reale sono rimasti senza parole, raccontano i vigili che si sono lanciati all’inseguimento della bestia.

I civich sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa. «Gli agenti del Comando Territoriale V hanno dovuto faticare non poco prima di recuperare il capriolo, che è stato avvistato per la prima volta in via Bologna, proprio nei pressi del comando della polizia locale» fanno sapere i vigili. L’inseguimento dell’animale è arrivato fino alle sponde della Dora, dove ha spiccato un balzo finendo in acqua. Nel parapiglia generale il capriolo è poi risalito sulla sponda opposta del fiume, trovando una via d’uscita in prossimità di corso Giulio Cesare. Dopo un lungo tratto di inseguimento a piedi, gli agenti sono risaliti in macchina e hanno proseguito la rincorsa dell’animale lungo le vie del centro della città. L’animale è arrivato così fino in piazza Castello, che in quel momento era colma di turisti e cittadini increduli nel vedere l’insolita scena. Alla fine, «grazie anche alla collaborazione dei passanti» precisano i vigili, gli agenti sono riusciti a fermare e tranquillizzare il capriolo in via Santa Teresa. Qui, lontano dalla folla, i civich lo hanno fatto entrare nella Chiesa di Santa Teresa d’Avila, dove è stato trattenuto fino all’arrivo del personale veterinario che ha provveduto a trasportarlo all’Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco. «Si trattava di un maschio adulto, dal peso di circa 20 chili – spiega Mitzy Mauthe Von Degerfeld, responsabile del Canc (Centro animali non convenzionali di Torino) -. Quando è arrivato da noi era spaventato e stordito ma in buone condizioni di salute. Lo abbiamo curato con delle flebo e domenica lo abbiamo liberato in una zona boschiva di Rivoli». L’animale è subito corso via nel suo ambiente naturale. «Non è raro che dei caprioli scendano dalla collina e arrivino a Torino – precisa ancora il responsabile del Canc -. Decisamente più insolito è che arrivino fino in piazza Castello».