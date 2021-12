Caparezza a primavera e Ferro solo nel 2023: live ancora nel caos

Da una parte il ministro della Salute Speranza il quale vorrebbe che chi partecipa ai grandi eventi, come i concerti, si presentasse ai cancelli, anche se vaccinato, con un tampone negativo, dall’altra, il ministro della Cultura Franceschini che prova ad opporsi. E se la decisione sull’ennesima sciagura che sta per abbattersi sulla testa del mondo della musica deve essere ancora presa, una cosa è certa, la capienza nei palazzetti, per bene che vada, è destinata a rimanere al 50 per cento. Il risultato? Ancora rinvii, tanto che i torinesi dovranno aspettare probabilmente fino a fine maggio prima di potere assistere a un live al PalaAlpitour. Se si va avanti di questo passo, sarà Caparezza il 1 giugno a riaccendere i riflettori sui grandi eventi indoor, e lo farà dopo avere rinviato il suo tour da febbraio a maggio. Ieri, inoltre, è arrivato anche il rinvio dei Gazzelle al 4 giugno 2022 invece che il 2 febbraio. «C’è molta sfiducia da parte degli organizzatori per via del Covid – spiega Marco Lepore di Torino Concerti – per la situazione che stiamo vivendo e per quello che prospetta il futuro. Nessuno se la sente di continuare a preparare live fino a quando non si arriverà alla capienza del 100 per cento che, si spera, possa raggiungersi almeno a primavera inoltrata». In forse, quindi, anche le tappe attesissime di Mannarino, il 5 marzo, di Brunori Sas, l’11, di Salmo il 20, del big Sting il 2 aprile e dei fenomeni Maneskin, il 3, rigorosamente sold out. La delusione e la titubanza hanno toccato da vicino anche Tiziano Ferro il quale, proprio ieri, ha comunicato sia via social, sia attraverso i canali ufficiali, la notizia del ritorno negli stadi solo nel 2023. Le prevendite sono aperte ma il tempo per potere riabbracciare il beniamino laziale è davvero molto lontano. Tiziano Ferro canterà allo Stadio Olimpico di Torino l’11 giugno 2023, tre anni dopo quel concerto del 2020 prima rinviato e poi annullato del tutto. “Un altro anno senza concerti, non ci posso credere”, il commento sulla pagina Facebook del cantante di uno dei tanti suoi fan, seguito da altri dello stesso tono, “nel 2023 magari non sarò più vivo…”, “sempre più in là, caro Tiziano ci manchi tantissimo”, “non si può proprio sentire che viene spostato nel 2023. capisco tutto ma sono 4 anni che tra poco aspettiamo questi concerti”. Decine anche le dimostrazioni di affetto riassunte in un unanime: “Ti aspettiamo”.

Fra rinvii e spostamenti, il Covid, non dovrebbe toccare l’Eurovision Song Contest in programma dal 10 al 14 maggio al PalaAlpitour ma le cui selezioni dureranno anche nelle settimane precedenti.

Si tratta di un programma tv, come le Atp, il quale, anche se la capienza dovesse rimanere al 50 per cento, dovrebbe in ogni caso andare in onda, o alla peggio, senza pubblico. Per le prevendite, in sostanza, bisognerà ancora attendere.