Capannone industriale in fiamme a Beinasco: rischio crolli e inquinamento. Scuole chiuse in città, la nube avvolge Torino

Le operazioni di spegnimento del vasto incendio che, nella giornata di ieri, domenica 12 dicembre, ha incenerito il capannone della ditta Demap a Beinasco, è proseguito per tutta la notte e ancora prosegue oggi, con i vigili del fuoco impegnati nelle difficili operazioni di bonifica. Si tratta di un intervento particolarmente complesso dal momento che il complesso industriale devastato dalle fiamme conteneva materie plastiche destinate al riciclo ed ora, a causa dei danni provocati dal rogo, è in serio pericolo di crollo, il che, come hanno spiegato i pompieri, rende difficile le operazioni di smassamento.

SCUOLE CHIUSE A BEINASCO

Proprio a causa dell’incendio e dei fumi che ne sono scaturiti, alcune scuole della cittadina torinese sono rimaste precauzionalmente chiuse. Nel frattempo la direzione della nube di fumo sollevatasi dal complesso industriale di via Aosta, questa mattina, si è distesa anche verso est-sud est avvolgendo un’ampia zona di Torino. Intanto, nella parte sud e centro-sud del capoluogo piemontese rimane valido l’invito della Protezione Civile a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e ad uscire di casa, solo se strettamente necessario, tutelandosi, in ogni caso, sempre con la mascherina FPP2.

IL SINDACO: “RILEVAZIONI SOTTO SOGLIA DI ALLARME”

Alle ore 9.45 di questa mattina Daniel Cannati, sindaco di Beinasco, ha fornito un aggiornamento sulla sua pagina Facebook: “Posso garantirvi che la situazione è costantemente monitorata, con particolare attenzione alle scuole ed agli asili. Siamo pronti, se dovesse essere necessario, a prendere ulteriori iniziative. In questo momento le rilevazioni sull’aria sono sotto la soglia di allarme in tutte le scuole della città, anche in quelle chiuse in via precauzionale”.

“SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO MA MASSIMA PRUDENZA”

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ma “l’incendio è completamente sotto controllo e dovrebbe essere estinto entro la mattinata – aggiunge il primo cittadino -. L’odore di bruciato in alcune zone sarà ancora più acuto: invito, pertanto, a tenere la massima prudenza chiudendo finestre, evitando passeggiate ed indossando mascherina FFP2 all’aperto”.

I RILIEVI DELL’ARPA

Nel frattempo l’Arpa (L’Agenzia regionale per la protezione ambientale) sta proseguendo nelle analisi degli inquinanti aeriformi attraverso la strumentazione automatica da campo nelle zone interessate al rogo ed in quelle di probabile ricaduta delle polveri incombuste e dei gas: alle 7.30 di questa mattina sono state misurate concentrazioni di inquinanti più che doppie rispetto al normale.

Nel dettaglio i dati COV misurati questa mattina sono i seguenti:

– Zona incendio 265 ppb (parti per bilione)

– Asilo nido Garelli 230 ppb

– Centro di Beinasco 200 ppb

– Borgaretto – piazza Vittorio Veneto 301 ppb

L’EFFETTO OMBRELLO

Secondo l’Arpa: “l’effetto ombrello determinato dall’innalzamento dei fumi e il loro confinamento negli strati superiori dell’atmosfera, come accaduto nelle prime ore dopo lo sviluppo dell’incendio, ha iniziato a cedere nella tarda serata e nelle aree prossime alla sorgente dell’incendio si è determinato un incremento di alcuni prodotti della combustione in aria”.