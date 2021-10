Capannone in fiamme: il fumo e la puzza di plastica bruciata invadono Torino [FOTO e VIDEO]

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate, da questa mattina, per lo spegnimento di un incendio divampato, per cause ancora in corso di accertamento, nel capannone di una ditta che si occupa del trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici, al civico 202 di via Veronese, a Borgo Vittoria (Torino Nord).

DONNA LIEVEMENTE INTOSSICATA

Il rogo, a causa del materiale andato a fuoco, ha provocato una densa colonna di fumo visibile in più zone del capoluogo piemontese. Una donna delle pulizie è rimasta lievemente intossicata. Soccorsa e trasportata in ospedale, dopo le prime cure, è stata subito dimessa. Per fortuna sta bene.

TECNICI ARPA PIEMONTE SUL POSTO

Ovunque (ma in particolare nel quartiere Mirafiori) viene “percepito” un forte odore di plastica bruciata. Per questo il Comune ha invitato tutta la cittadinanza, a livello precauzionale, a tenere le finestre chiuse e ad indossare la mascherina all’aperto fino al termine dell’emergenza. Sul posto, per i rilievi ambientali, insieme con i pompieri, sono giunti anche i tecnici dell’Arpa Piemonte.

CAUSE DEL ROGO ANCORA INCERTE

Si cerca ora di chiarire le cause del rogo, tuttora ancora incerte. L’incendio del capannone potrebbe essersi sviluppato per cause accidentali e non è escluso che a provocarlo possano essere state alcune batterie al litio finite nel carico dei materiali Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) da smaltire.

foto: Tonino Di Marco

foto: vigili del fuoco