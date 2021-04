Caos tamponi e falsi positivi: «Ci hanno rubato la Pasqua»

Gentile direttore, ho passato 48 ore pensando di avere il covid. Il sabato prima di Pasqua mi sono sottoposto in farmacia a un tampone rapido. Volevo essere sicuro di poter andare a trovare i miei genitori (che ormai hanno una certa età) senza metterli in pericolo. Alle 19 arriva la prima mail della farmacia. Il mio tampone è negativo. Poco dopo telefonano alla mia compagna (anche lei tamponata quello stesso giorno e negativa) e la avvertono di essersi sbagliati e che io, in effetti, ero positivo. Da qui è iniziato l’incubo di dover avvisare i colleghi con cui ero entrato in contatto, il medico del lavoro… Oltre ovviamente ai miei genitori, che per Pasqua sarebbero rimasti soli. Il medico di famiglia ha potuto prenotarmi il tampone molecolare di conferma solo due giorni dopo, così ho passato Pasqua e Pasquetta chiuso in casa, con il timore di aver contratto il virus e di non contagiare la mia fidanzata. Abitiamo in un bilocale a Torino e dividere gli spazi non è stato semplice. Alla fine faccio il tampone, aspetto un altro giorno e mezzo per avere l’esito e il risultato è che sono negativo. Ora le chiedo, è giusto accettare sempre tutto passivamente? Chi mi ridarà la Pasqua che mi hanno portato via?

Un saluto e complimenti

Giacomo

Purtroppo, il caso di Giacomo e della sua compagna, non è isolato. E sono già diversi quelli segnalati alla redazione grazie al nuovo servizio “Sos CronacaQui”. La peculiarità, forse, questa volta sta nel fatto che ai ritardi delle Asl si aggiungono gli errori commessi da qualche farmacista. Che se non altro si è accorto che qualcosa non funzionava e ha subito contattato il cliente. L’esito, si scoprirà poi, era farlocco. E se per qualcuno, nel dubbio, può essere meglio stare chiusi in casa piuttosto che mettere a rischio l’incolumità propria e degli altri, la rabbia per la doppia beffa è più che comprensibile.