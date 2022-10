Caos al carcere di Ivrea: detenuto appicca fuoco in cella, un altro frusta compagno

Caos totale nel carcere di Ivrea: nell’ultima settimana si sono verificati altri due episodi di condotta violenta da parte dei detenuti che sono stati denunciati da parte dell‘OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

DETENUTO APPICCA FUOCO IN CELLA E SVIENE

Domenica 2 ottobre, alle ore 22 circa, un detenuto di nazionalità sudamericana ha dato fuoco a suppellettili in dotazione alla sua cella per futili motivi. L’intervento del personale di Polizia penitenziaria ha evitato il peggio, mettendo in salvo dal fumo l’intero reparto. Il responsabile del gesto è stato poi trovato svenuto a terra nella camera ed è stato immediatamente soccorso. Tre giorni di prognosi, invece, per il personale dopo le cure del pronto soccorso dell’ospedale eporediese.

AGGREDISCE COMPAGNO E POLIZIOTTI, FERMATO

Nella giornata di venerdì, invece, un detenuto di nazionalità africana ha aggredito il suo compagno di cella con un cavo di antenna senza particolari motivazioni. Fermato dai poliziotti, ha attaccato anche uno di questi con lo stesso cavo colpendolo al volto ed alla schiena. Per l’agente una ferita lacero contusa alla testa ed ematomi sul corpo che valgono sette giorni di prognosi dopo le cure dei sanitari del pronto soccorso.

LA DENUNCIA DELL’OSAPP

“Questa situazione si ripete puntualmente tutti i giorni nel silenzio totale dei vertici locali – spiega il segretario OSAPP, Leo Beneduci -. Chiediamo a gran voce aiuto a tutte le autorità affinché si ponga fine a questa incresciosa situazione. L’OSAPP, in mancanza di tutele datoriali, riterrà anche l’Amministrazione e i suoi vertici responsabili di tali fatti delittuosi”.