Cantieri e incidenti, tangenziale in tilt: e ora c’è chi va anche in monopattino

L’ingresso da corso Orbassano è alle 8 in punto. L’arrivo, all’uscita di Venaria, è alle 9. Un’ora, minuto più minuto meno, per percorrere un tratto di 20 chilometri. Il primo lunedì di settembre per gli automobilisti che hanno dovuto percorrere la tangenziale di Torino, è stato un incubo. Code per chilometri con auto, camion, furgoni e bisarche tutti incolonnati. Alle 8,30, dopo mezz’ora dall’entrata di corso Orbassano, ci si trova appena all’uscita 4 novembre.

Tutto a causa dei cantieri di rifacimento del manto stradale che Ativa, la società che gestisce le autostrade di Torino, Ivrea e Valle d’Aosta, ha iniziato nei primi giorni di agosto. Cantieri che finiranno a metà novembre. Da questa sera alle 22, ad esempio, sarà chiuso il ramo di ingresso dallo svincolo del Sito, da Sito verso Milano/Aosta. Una chiusura che resterà in vigore fino alla mezzanotte del 16 settembre.

Per chi va al lavoro e percorre la tangenziale è come entrare in un girone dantesco e, a questo proposito, il nostro giornale aveva documentato il caos sulla A55 già a inizio agosto, a inizio lavori. Ieri, però, con i torinesi tornati dalle ferie, fabbriche e uffici riaperti, il traffico è aumentato e i disagi sono stati ancora più pesanti di un mese fa. Anche percorrendo la tangenziale nel senso opposto, cioè da nord a sud. Tutti incolonnati già all’altezza di corso Regina, e ovviamente non poteva mancare l’incidente.

Una Ypsilon e una Golf si sono scontrate in prossimità dell’uscita di Savonera. Un sinistro per nulla grave ma che ha rallentato ulteriormente il traffico. Poi, incredibile ma vero, c’è chi viaggia in monopattino, come documentato da un conducente che ha immortalato una ragazza che percorreva il raccordo per Caselle, all’altezza di Borgaro. Ma le code, oltre a far arrivare tardissimo la gente in ufficio, si ripercuotono anche sulle merci consegnate dai camionisti.

Così Marco Amodio di Cna Fita: «Chi decide questi lavori viaggia in elicottero, non c’è altra spiegazione. E quando si tornerà a scuola sarà ancora peggio. Per un camionista – afferma – impiegare un’ora e mezza anziché 20 minuti significa consegnare la merce il giorno dopo, perché se passa troppo tempo deve fermarsi per le 9 ore di pausa obbligatorie e la consegna salta».