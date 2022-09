Cantieri e dehors nel mirino. «Ancora 18 mesi di disagi»

Strade completamente chiuse, deviazioni in mezzo al traffico, cartelli ovunque e parcheggi che latitano. Il ritorno alla normalità, post vacanze estive, presenterà ai residenti e ai commercianti del quartiere San Salvario un altro conto da pagare: quello dei disagi causati dai cantieri. Dopo la sospensione degli interventi non emergenziali durante le due settimane centrali di agosto, gli automobilisti hanno ripreso a fare i conti con una viabilità caotica che a quanto pare terrà banco ancora per un altro e mezzo con interventi a macchia di leopardo in tutto il quartiere.

Da via Principe Tommaso fino a corso Raffaello angolo corso Massimo, dove le auto sono obbligate a una svolta non semplicissima. Cantieri anche in via Ormea e via Belfiore, mentre da via Madama Cristina non si può entrare in via Campana. E poi ci sono gli interventi della mobilità dolce: da corso Marconi, dove il viale centrale è ormai chiuso alle auto, fino a via Lombroso, un piccolo tratto chiuso al passaggio dei veicoli privati.

«È un quartiere soggetto a tanti interventi per la posa del nuovo teleriscaldamento» ha precisato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. A cui si sommano i sottoservizi di Smat e Iren che stanno adeguando i nuovi impianti. E una grana in più: i dehors di tipo emergenziale che potranno stare in piedi a pagamento fino al primo di ottobre. «Ho richiesto ai vigili e all’assessorato al Commercio una mappatura dei dehors – continua Miano -, per capire cosa è cambiato da quelli gratuiti a quelli a pagamento. E verificare, così, quanti parcheggi si sono persi».