Cantieri, dehors e aree pedonali: San Salvario ora è un labirinto

Dai lavori del teleriscaldamento a quelli per la fibra ottica, dai posteggi spariti perché i dehors si sono allargati fino alle discusse pedonalizzazioni. Per l’automobilista medio di Torino, il quartiere più difficile ormai è senza dubbio San Salvario. Basta prendere la macchina, una mattina qualsiasi, e fare un giro nel borgo per rendersi conto di come sia diventato un labirinto, tra vie chiuse e deviazioni.

Prendiamo via Saluzzo, dove lo stop inizia da via Giacosa e prosegue fino in via Calvo per il teleriscaldamento. Iren che lavora anche in altre strade, ad esempio via Belfiore, via Bidone e via Galliari. Anche in questi casi, in auto bisogna armarsi di pazienza. Tra gli altri cantieri, da segnalare anche quelli di Gtt in via Madama, tra via Valperga e via Donizetti. Per nulla soddisfatti i negozianti. «Il commercio viene penalizzato – afferma Gerardo Russo, calzolaio di via Madama -. Tra l’altro vedo che appena finisce un cantiere arriva un’altra ditta e rompe di nuovo. E nessuno trova parcheggio». Già, i parcheggi. Molti sono stati sacrificati temporaneamente causa lavori, ma altri non torneranno per un bel po’. I posteggi “mangiati” dai dehors, resteranno chimera fino al 31 marzo 2022, cioè novanta giorni dopo la fine dell’emergenza fissata – per adesso – al 31 dicembre. Altri non torneranno più, come quelli presi dalle pedonalizzazioni diventate definitive, come il tratto centrale di corso Marconi tra via Madama e corso Massimo o via Principe Tommaso tra via Silvio Pellico e via Baretti. E allora vai col labirinto, le deviazioni e tutto ciò che fa venire il mal di testa a chi gira con la macchina.

«Se arrivi a casa la sera giri una vita per trovare posto – dice Laura Patriti di Làit e Formagg -. I clienti fanno fatica a posteggiare. I vigili? Fanno le multe, ma è anche il loro lavoro». «Ho perso clienti – ammette Antonietta Coluccio, panettiera di via Principe Tommaso -. Tra le aree pedonali e i cantieri, qui non arriva più nessuno». Infatti, l’auto viene lasciata ovunque: in doppia fila, davanti ai passi carrai, nel carico/scarico. I classici “cinque minuti” per il caffè o le compere veloci, sperando, al ritorno, di non ritrovarsi il verbale sul parabrezza.