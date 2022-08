Cantieri al centro commerciale: riaprono negozi e supermarket

Non solo un centro commerciale con negozi e servizi, ma anche un polo di aggregazione culturale e sociale per famiglie e giovani. Il nuovo E13 dovrà diventare questo e ieri finalmente sono partiti i primi lavori per far rinascere la struttura degradata di via Farinelli, a Mirafiori Sud. Smantellamento della pensilina che circonda il centro commerciale, distruzione delle aiuole ormai secche ed eliminazione dei lampioni che non funzionavano da anni. Sono le operazioni che stanno compiendo in questi giorni gli operai incaricati dalla proprietà del complesso, che ha ricevuto un’ordinanza dal Comune per mettere in sicurezza l’area. In seguito, inizierà la ricostruzione.

I negozi sono tredici, cinque sono occupati e altri quattro apriranno a breve, ne restano ancora due vuoti. «Stiamo ultimando il progetto di ricostruzione e organizzando la riapertura di tutti i negozi – spiega Tommaso Varaldo, presidente di Aief, che sosterrà la riqualificazione insieme a Be Am e Borello -. Ci abbiamo lavorato un anno intero e finalmente vediamo partire i primi lavori». Una buona notizia soprattutto per i residenti del quartiere, che hanno visto il centro commerciale, nato negli anni ‘80, cadere sempre più nel degrado, con la struttura diventata fatiscente e il piazzale malmesso. A dicembre scorso era venuta giù anche una sbarra, per fortuna senza ferire nessuno.

Dopo i lavori di smantellamento e demolizione delle strutture pericolanti, il progetto è di avere tutti i negozi riaperti. Al posto del Crai, che aveva chiuso a marzo, arriverà un supermercato di marca Borello, mentre Be Am aprirà in via Farinelli la sua sede. «Vogliamo arrivare alla primavera del 2023 inaugurando il nuovo centro commerciale, con tutti i negozi occupati e tante attività – conclude Varaldo -. Abbiamo però bisogno del quartiere. Vogliamo che la gente di Mirafiori partecipi alla rinascita dell’E13».