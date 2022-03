Cantando con Elio: «Io, Jannaci e la fatica dell’originalità»

Un mondo in cui un artista esilarante come Elio reinterpreti Enzo Jannaci, il Buster Keaton della canzone italiana? Sarebbe bellissimo. E se bastasse la creatività a riportare la pace saremmo a buon punto. Sì perché, Elio, l’instancabile Elio che, dopo la decennale avventura con le sue Storie Tese, non sa più cosa inventarsi per far ridere e coccolare il pubblico passando dal successo di “Lol” a “Italia’s Got Talent”, Enzo Jannaci lo fa rivivere per davvero attraverso il suo show dal titolo “Ci vuole orecchio” atteso al Teatro Colosseo di Torino sabato 26 marzo. Uno spettacolo già definito una sorta di circo in cui il performer milanese sarà accompagnato da cinque musicisti Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio Trombone, sullo sfondo della coloratissima scenografia firmata da Giorgio Gallione.

Elio, impossibile non chiederglielo subito: come sarà lo spettacolo?

«Il problema di Jannacci è che non ha lasciato lavori scritti per il teatro e, quindi, con Gallione, abbiamo dovuto inventarci qualcosa, abbiamo scelto le canzoni meno celebri e fra una e l’altra, sempre Gallione, ha selezionato testi di persone collegate a Jannacci, Michele Serra, Umberto Eco e altri».

Lo spettacolo è dedicato anche a chi non conosce Jannacci?

«Siamo intorno alla cinquantesima replica, l’accoglienza è sempre stata ottima sia per chi non lo conosce sia per chi lo ha potuto rivalutare».

Qual è il segreto di Jannaci?

«Le doti, è nato così e poi la sua originalità e la voglia di essere tale. Fatico a trovare nel panorama italiano uno come lui».

E se trovasse un Jannacci sul palco di “Italia’s Got Talent”?

«Lo premierei, premio sempre l’originalità anche se a volte mi rendo conto che gli altri non mi seguono, raramente lo fanno. Io stesso ho sempre cercato di essere originale, ed è molto dura».

Per cosa “Ci vuole orecchio” nella vita?

«Questa frase è un manifesto comportamentale, ci vuole la sensibilità di capirle le cose, la capacità di avvicinarsi all’altro. Paradossalmente questa guerra, oggi, ci sta mostrando capaci di aprire ancora le nostre braccia».