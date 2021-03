Quello che si dice uno scherzo…crudele. Il video è divertentissimo. Per quelli che lo guardano, ovviamente! Qualcuno, infatti, ha pensato bene di travestire un affettuoso cane da leone e poi di lasciarlo libero in un parco pubblico. Il cagnolone, con la sua criniera leonina, comincia ad inseguire tutti in cerca di coccole. Peccato che nessuno capisca che non si tratta affatt0 di un leone!! Insomma: il panico è garantito. Da non perdere!!