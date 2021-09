Cane lupo alle prese con un branco di cinghiali

Non è un gioco e non è neanche una danza “selvatica” tra animali nel bosco, quella ripresa in questo video. Nossignore. Il filmato, postato su Youtube da Vyhodne, mostra un cane lupo alle prese con alcun cinghiali. Il “quattrozampe” se la vede brutta, perché gli ungulati prima sembrano temere i suoi assalti, ma poi, ricompattatisi in branco, gli si avventano letteralmente addosso, infischiandosene della presenza di due passanti. Impressionante!!