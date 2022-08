Cane contro pesce: chi la spunta in questo insolito “duello” consumato in riva al mare? Guardate il video. I due animali sembrano studiarsi a lungo prima di passare all’azione. Nessuno si muove: sono come paralizzati. Poi, di punto in bianco, zac!! ed ecco che…no, non vogliamo rovinarvi la sorpresa!! A voi il finale!!