Candiolo, nasce Hospice Monviso: camere per i pazienti oncologici con cucina e robot [VIDEO]

L‘Irccs di Candiolo presenta ‘Hospice Monviso’, la nuova struttura dedicata ai pazienti oncologici che avrà al suo interno personale dedicato, con medici, infermieri e operatori al servizio dei degenti. All’inaugurazione hanno preso parte la Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, il Presidente della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia, Andrea Agnelli, l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e il maestro Ugo Nespolo.

La struttura, allestita grazie al fondamentale contributo dei donatori della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, è situata al terzo piano del centro e si estende su 2.500 metri quadrati, con vista sull’arco alpino (come suggerito dal nome, che sottolinea il legame tra centro e territorio). Venti le camere singole, tutte con letto aggiuntivo e bagno privato, cucina e salone, con piccola biblioteca in comune. La particolarità è che per comunicare è a disposizione un robot.

Nei video, realizzati da Tonino Di Marco, le fasi salienti dell’inaugurazione.