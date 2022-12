I nostri poliziotti-investigatori più in gamba sono i giornalisti. Da anni denunciano gli scandali del sistema-Italia senza che nulla poi venga fatto, all’atto pratico. Anzi: nulla non è vero. A volte qualcosa cambia, qualche mancanza pubblica minore viene sanata, qualche piccola discarica abusiva sgomberata, qualche buca rattoppata grazie a questi servizi, ma solo per la paura dei politici locali di dover pagare in termini elettorali la “cattiva stampa”. I giornalisti non hanno la formidabile arma dell’intercettazione, eppure scoprono incredibili magagne, semplicemente con audacia e telefonini nascosti. Le forze dell’ordine, invece, sul campo fanno poco. Molto più comodo, sulla base dei sospetti, intercettare a strascico i sospettati e spulciare a dolo compiuto le telecamere fisse (anche le private) che pian piano stanno coprendo le città. Quello che deprime, però, è constatare che nulla cambia, anche dopo queste documentate denunce giornalistiche. Porro, Giordano, Del Debbio, Striscia, Le Iene, Report portano alla luce uno scandalo dietro l’altro, e nulla cambia. Si chiama cancrena. Nessuna speranza di guarigione senza amputazione. Prendiamo la nostra sanità pubblica, una volta vanto nazionale. Abbiamo ospedali nuovissimi, completi di macchinari, che marciscono vuoti per intoppi burocratici. Scandali clamorosi sui rimborsi, regioni come la Calabria che non riescono neanche a fornire un bilancio. Coop che affittano medici non specializzati ai pronto soccorso. Intanto tu, italiano, crepi perché gli esami clinici che ti prescrive il medico hanno tempi di prenotazione biblici (ma se paghi te li fanno il giorno dopo). Sanità gratuita? Balle. Tutti lo sanno. Ma nessuno fa niente.

