Cancellati i pois dalla piazza rotonda: «Rimarrà pedonale per altri sei mesi»

I “pallini” bianchi sono spariti. Il peculiare “maquillage”, voluto dalla precedente amministrazione per segnalare le aree pedonali realizzate in Largo Montebello e in altre parti del quartiere Vanchiglia, non esiste più. Il motivo? «La Soprintendenza ha eccepito sul disegno dei pois» avvertono il presidente e il vicepresidente della Circoscrizione 7, Luca Deri e Ernesto Ausilio. E la pedonalizzazione? «Per ora – spiegano – quel tratto rimane pedonale, ma entro la fine di gennaio l’assessorato alla Viabilità e la giunta si esprimeranno sul mantenimento o meno delle aree chiuse alle auto». A fugare ogni dubbio è l’assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta: «Prolungheremo la fase di pedonalizzazione in Largo Montebello e in tutta l’area di Vanchiglia fino a giugno del prossimo anno per valutare i benefici in prossimità delle scuole, in attesa di avere un progetto complessivo rispetto alla pedonalizzazione attuale». Via i pois dunque, ma la pedonalizzazione resiste. «Stiamo valutando anche un arredo urbano diverso» spiega l’assessora che presto presenterà una delibera di giunta sulla continuazione della sperimentazione.

Nel frattempo l’intervento di di cancellazione dei tondi bianchi, effettuato ieri mattina, ha già riaperto il dibattito tra i residenti e i commercianti della piazza. C’è chi apprezzava l’area “maculata” e chi invece la preferisce così. Ma a dividere i cittadini è soprattutto la pedonalizzazione dei due “spicchi” del cerchio. I residenti nelle aree pedonali segnalano episodi di “malasosta” legati alla movida. Il bar avrebbe preferito un intervento su tutta la piazza, la pizzeria invece apprezza la chiusura parziale perché così può contare su un dehor più ampio senza rinunciare ai parcheggi.