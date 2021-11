Canavesana ancora ko: «Sempre colpa di Gtt»

Un’altra giornata nera tra disagi, ritardi e rabbia per i pendolari che usufruiscono della Canavesana. Un’altra giornata perché da circa una settimana si susseguono i guasti che portano a ritardi anche oltre i 40 minuti e la soppressione di corse con l’ausilio di bus sostitutivi. L’ultimo guasto riguarda il sistema che regola le corse. La Sfm1, infatti, è a un binario solo e un sistema automatico gestisce il distanziamento fra i treni. Il sistema sembra essere andato in tilt nel tratto tra Settimo e Volpiano. Da Gtt, che gestisce la rete infrastrutturale, fanno sapere: «Il problema è in fase di risoluzione e tra pochi giorni la situazione dovrebbe normalizzarsi». Per i pendolari che con il passaggio da Gtt a Trenitalia della gestione delle vetture speravano in un servizio migliore, i disagi degli ultimi giorni sono stati una doccia fredda. Solo martedì sono state sei le corse cancellate e i ritardi andavano da 20 a trenta minuti per molte corse. Girolamo Fici, presidente del Comitato “Quelli della Canavesana – Sfm1” fa sapere: «Abbiamo costanti rapporti con Trenitalia che ha provveduto sempre a darci risposta, ma questa volta è diverso. Il disservizio a quanto pare nasce dall’infrastruttura, dalla ferrovia stessa, e lì la competenza è di Gtt, ancora. Il punto è che si tratta di guasti non più risolvibili con semplici manutenzioni e riparazioni. Andrebbero fatti importanti interventi strutturali. Un giorno sono i passaggi a livello, un altro i binari, un altro ancora il sistema, troppi disagi. In fondo, il pendolare non può neanche mettersi a far distinzione, a risentirne è il servizio complessivo, però ammetto che Trenitalia ha migliorato le vetture. Oltre alla questione dei disagi e ritardi, poi, ci sarebbe anche quella dei voucher di rimborso: così come li ha previsti Gtt non tutti riescono ad usufruirne».