Can Yaman dimentica Diletta: nel suo cuore c’è Francesca?

Un anno fa di questi tempi Diletta Leotta era rientrata da poco dal suo viaggio a Istanbul e molti indizi portavano a pensare che la sua storia con Can Yaman sarebbe diventata qualcosa di più di una vita saltuaria di coppia. Poi sappiamo come è andata a finire. Ma ora forse l’attore turco che ormai vive stabilmente in Italia forse ci riprova. Lo confermano alcune immagini pubblicate dal settimanale Vero. Can è insieme a Francesca Del Fa, attrice nota tra il pubblico italiano soprattutto perché da tempo interpreta Irene Cipriani ne “Il Paradiso delle Signore”, popolare soap di Rai 1 (e prima aveva recitato nella fiction in costume “I Medici”). Erano insieme nell’ultima edizione del Filming Italy Sardegna, ospiti co-protagonisti del piccolo e grande schermo.

Nelle immagini si vede Yaman passeggiare e chiacchierare amabilmente con la collega, seguiti da due guardie del corpo. Non si vedono baci o abbracci ma i due sembrano molto in sintonia, un feeling speciale che molti hanno notato. Classe 1990, Francesca dopo aver studiato a lungo recitazione ha cominciato in teatro e nel 2016 ha debuttato in tv nella serie “Sotto Copertura”. Il vero successo è arrivato con Il Paradiso delle Signore, da quattro anni nel pomeridiano di Rai 1.

Sarebbe una nuova svolta per Can Yaman, che a settembre rivedremo in prima serata su Canale 5 con “Viola come il mare” accanto a Francesca Chillemi e che prossimamente comincerà agirare il remake di “Sandokan”.

Dopo il suo addio a Diletta Leotta non ci sono state altre storie, almeno altre storie note, perché ha preferito concentrarsi sul lavoro e ha anche capito il potere dei media “rosa” in Italia. Intervistata a “Verissimo”, lo scorso anno Diletta Leotta aveva parlato così della fine del loro amore: «È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e cercato di vivere questa passione enorme. Il matrimonio? Era verissimo! C’è stata la proposta dopo pochissimo, dopo un mese».