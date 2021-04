Camper abusivi in via Boston, sit-in di Torino Tricolore

Ieri sera i volontari di Torino Tricolore e alcuni residenti hanno presidiato i giardini Salvador Luria in via Boston angolo via Gorizia, dove, da diverse settimane, sono presenti camper e furgoni abusivi.

“Gli abitanti della zona ci hanno chiesto nuovamente supporto – commenta Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore – come immaginavamo infatti non c’è stato un intervento risolutivo da parte del Comune per restituire decoro all’area giochi”.

“Abbiamo già svolto un primo sopralluogo a inizio aprile e, a seguito di alcune sanzioni, il problema sembrava rientrato – prosegue Rossino – ma nel giro di qualche giorno il parcheggio è stato nuovamente occupato dai nomadi che, a quanto pare, sono liberi di infrangere qualsiasi norma, oltre che di defecare nel giardino usandolo come una discarica”.

“La misura è colma – conclude Rossino – e se il comune e le istituzioni non si impegneranno seriamente per mettere la parola ‘fine’ a questa situazione ci troveranno qui, in strada, a fianco dei cittadini, ogni settimana, per i mesi a venire”.