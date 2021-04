Camionista al volante ubriaco sulla Torino-Bardonecchia: denuncia e patente ritirata

Ubriaco al volante. Con un valore di cinque volte superiore i limiti di legge applicati per gli automobilisti (mentre per un autotrasportatore deve essere uguale a zero). E’ accusato di questo il camionista bielorusso di 36 anni bloccato sabato scorso (10 aprile) dagli agenti della polizia stradale sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia in direzione del capoluogo piemontese.

SCATTANO DENUNCIA E RITIRO DELLA PATENTE

Gli agenti hanno fermato il camion all’altezza della barriera di Avigliana. Sono stati gli ausiliari della Sitaf ad allertare le forze dell’ordine, dopo aver notato il veicolo circolare in maniera sospetta creando problemi alla circolazione. Il camion è stato fermato mentre per il 36enne bielorusso, una volta espletati tutti i controlli di rito, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. All’uomo è stata ritirata la patente. Il mezzo è stato riconsegnato alla ditta che ha inviato un nuovo autista sul posto.