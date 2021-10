Cambio olio motore: come scegliere quello giusto

L’olio è un elemento fondamentale per un buon funzionamento dell’auto. Molte parti del motore, quando azionate, lavorano a contatto l’una con l’altra. La scelta di un ottimo olio e quindi una buona lubrificazione è quindi molto importante per:

Rimuovere le impurità insolubili.

Creare una robusta pellicola d’olio, che evita l’usura abrasiva delle superfici a contatto.

Preservare le caratteristiche originali del motore per un lungo periodo di tempo.

Assicurare una lubrificazione efficiente delle superfici a contatto durante l’avviamento a freddo e impedendo la loro usura durante la stagione calda.

Non inquinare eccessivamente l’ambiente.

Come scegliere l’olio adatto

Purtroppo, ogni motore ha bisogno di un olio differente. Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi, è quello di controllare l’olio approvato dalla casa di costruzione della vostra auto. In seguito, dovete imparare a leggere le indicazioni che sono riportate sull’etichetta delle confezioni di olio. In commercio, potrete trovare oli monogrado che garantiscono prestazioni solo a freddo o solo a caldo, e sono indicati con sigle come: 10W, SAE 30. In alternativa, troverete oli multigrado quindi adatti sia al freddo che al caldo e saranno caratterizzati da sigle come: 15W 50, 10W 40. Ma cosa significano questi numeri e lettere? Innanzitutto, la sigla SAE indica la viscosità dell’olio, mentre il primo numero seguito dalla lettera W (Winter) e il numero successivo, indicano l’intervallo di temperatura esterna in cui l’olio mantiene la giusta viscosità.

Quando si compra l’olio, sarà quindi necessario sceglierne uno che rimanga sufficientemente fluido a bassa temperatura per favorire l’accensione, ma che rimanga viscoso abbastanza anche quando la temperatura sarà più alta. La scelta della viscosità, va fatta quindi tenendo in considerazione la temperatura minima e massima del funzionamento del motore.

Cosa comporta un olio motore sbagliato

Un olio sbagliato o un olio a basso costo, può provocare grossi e costosi danni alla macchina come la formazione di bruciature, ovvero residui duri che si depositano sulla valvola e sui pistoni portando così alla rottura del motore.

Ci sono degli oli più affidabili?

Tra gli oli che trovate in commercio, quelli che noi raccomandiamo sono:

CASTROL GTX, ULTRACLEAN A3 / B4

TOTAL QUARTZ, INEO LONG LIFE

ELF EVOLUTION, 900 SXR

In particolare, l’olio motore Total Quartz Ineo Long Life è un lubrificante di qualità, in grado di prevenire l’usura dei componenti del motore. Grazie alla sua composizione e viscosità, riesce a mantenersi sotto l’influenza di alta pressione e temperature estreme. Gli additivi speciali, come i polimeri di titanio, aumentano la resistenza della pellicola d’olio. Come risultato, essa protegge in modo affidabile il gruppo motore dal surriscaldamento e usura abrasiva già nei primi secondi dopo l’avvio.