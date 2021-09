Caluso: tenta di uccidere la compagna a coltellate, poi prova il suicidio

Prima ha tentato di uccidere la compagna a coltellate, poi ha provato a suicidarsi ingerendo della candeggina. Doppio dramma sventato per un soffio nella serata di ieri a Caluso, in via Martiri d’Italia.

Poco dopo le 21, al culmine di una lite nata per motivi di gelosia, un 23enne di nazionalità nigeriana ha ferito a coltellate la compagna di 21. La donna è stata colpita più volte con un coltello da cucina, quando i sanitari del 118 sono entrati nell’abitazione l’hanno trovata in un lago di sangue. Adesso è in ospedale in gravissime condizioni.

Gravi anche le condizioni dell’uomo, che i carabinieri di Chivasso sono riusciti a fermare in tempo nonostante i suoi propositi suicidi. Il giovane aveva scritto un biglietto in inglese in cui spiegava i motivi della sua folle aggressione alla compagna. Dopo essere stato bloccato è stato trasportato d’urgenza all‘ospedale di Chivasso.