CALCIO. Italia-Svizzera 1-1: Di Lorenzo riagguanta gli elvetici, Jorginho sciupa il match point dal dischetto

E’ finita come peggio non poteva, con un pareggio, il bog match tra Italia e Svizzera. Un risultato che complica la strada della nazionale per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Azzurri ed elvetici sono ora appaiati, al primo posto del gruppo C, a pari punti: per capire quale delle due nazionali staccherà il passi bisognerà attendere l’ultima partita, con la selezione di Mancini attesa a Belfast, lunedì prossimo, dall’Irlanda del Nord e gli scudocrociati che sfideranno la Bulgaria. Per quanto concerne la partita, da segnalare, a tabellino, l’errore di Jorginho che al 90′ ha tirato alto il calcio rigore che avrebbe potuto regalare i 3 punti all’Italia. Da sottolineare che i padroni di casa erano passati in svantaggio nel primo tempo, con gli elvetici passati per primi in vantaggio, all’11’, grazie al destro vincente di Widmer. Poi, dopo mezzora, ecco arrivare il pareggio con Di Lorenzo che al 36′ la insacca di testa e riacchiappa la Svizzera. Nel finale la più ghiotta delle occasioni con il penalty del possibile 2-1 sciupato da Jorginho. Ora per evitare lo spareggio la Nazionale deve vincere in Irlanda con un occhio alla differenza reti (che attualmente sorride agli azzurri: + 2).