Calcinacci e locali abbandonati nel cuore del quartiere Falchera

L’anagrafe chiusa da più di tre anni, oggetto anche di atti vandalici, non è certo l’unico problema. In piazza Astengo, infatti, si sprecano le lamentele per le condizioni del vecchio portico cuore di Falchera. Basta guardarlo da vicino per capire come avrebbe bisogno di un intervento di restauro. Le arcate perdono calcinacci, oltre che vernice, e anche la pavimentazione non sembra godere di perfetta salute. Come denunciato più volte anche da Rodolfo Grasso, uno dei membri più autoritari del Tavolo Sociale.

La denuncia

Ora diversi consiglieri circoscrizionali chiedono che piazza Astengo venga rimessa in sesto con dovuti interventi di riqualificazione, visto l’erba che continua a crescere, la pavimentazione dissestata e gli atti vandalici. «La piazza è in stato di semi-abbandono», spiega la capogruppo dei Moderati alla 6, Deana Panzarino, «è stata riconosciuta come un’area che necessita di riqualificazione, ma ad oggi non sono state condivise tempistiche per i lavori».

L’interpellanza, che poi è una semplice richiesta di chiarimenti da parte del Comune, è stata però respinta dalla maggioranza, che «non crede che si tratti di un lavoro prioritario. E forse sarebbe il caso di parlarne prima proprio con la cittadinanza» ha precisato il presidente, Valerio Lomanto. «Sono stata invitata dal Comitato per lo Sviluppo della Falchera, e questa è stata la loro prima richiesta», ha aggiunto la consigliera Panzarino. «Piazza Astengo è la carta d’identità di un quartiere, e riteniamo che debba essere riqualificata per prima. Non ci arrenderemo, e auspichiamo una Commissione per continuare a discuterne» ha aggiunto la consigliera Martelli (Pd).

“Gente di Falchera”

Piazza Astengo, meno di due anni fa, ha perso anche il mensile “Gente di Falchera”. Pietra miliare, costretta al forfait dopo 27 anni di onorata carriera. Unica notizia positiva la nuova pavimentazione del cuore del quartiere Falchera, firmata AxTo. Troppo poco, però, se si pensa a tutti i problemi sollevati negli anni dai comitati e dalla politica.