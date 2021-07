Calci al cane di un passante: denunciato per maltrattamento di animali

Denunciato per maltrattamento di animali e porto di oggetti atti ad offendere: si tratta di un cittadino nordafricano di 35 anni che venerdì pomeriggio, senza alcun motivo, aveva preso a calci il cane di una passante, urlando frasi incomprensibili. Successivamente aveva colpito alcune auto in sosta.

E’ stato rintracciato dalle forze dell’ordine del commissariato Dora Vanchiglia all’altezza di lungo Dora Siena: trovato in possesso di un taglierino. Da ulteriori accertamenti, poi, è emerso come il trentacinquenne non fosse nuovo a questo tipo di episodi.