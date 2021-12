Cairo: “Contento di Juric, ha grandi qualità. Mai pentito di aver preso il Toro”

Urbano Cairo adesso è pazzo di Ivan Juric. Così il presidente granata nel corso di un intervento in diretta a Radio Deejay: “Di Juric sono contento, è un allenatore che ha delle grandi qualità. Ha dato alla squadra un gioco, un modo di stare in campo e una capacità di stare alti, giocando uno contro uno. I ragazzi lo seguono molto, lui si fa seguire perché ha le idee chiare. Abbiamo qualche punto in meno rispetto a quelli che avremmo meritato, evidentemente qualcosa è mancato e dobbiamo lavorarci”.

Dimenticate, insomma, le frizioni estive sul mercato: “Credo che la franchezza sia giusta, Juric è arrivato in una situazione del Toro che non era stata sicuramente brillante, cercava qualcosa che fosse affine al suo gioco ed era giusto che si facesse sentire. Preferisco che mi si dicano le cose quando si è ancora in tempo per intervenire, invece di lamentarsi dopo”.

Quindi una rivelazione: “Pentito di aver preso il Toro? Mai. Sono contento di aver fatto quella scelta, in cui ha pesato mia mamma, grande tifosa granata. Il Torino è stata una squadra che mi ha fatto battere il cuore, è una squadra che ha i miei stessi valori, che sono quelli di non mollare mai nella vita”.