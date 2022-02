Cairo blinda Bremer per non ripetere l’errore di Belotti

Il Torino e Bremer ancora insieme, il difensore ha prolungato il suo contratto con il club di via Arcivescovado. «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024» l’annuncio arrivato ieri mattina dalla società granata. «Felice per questo momento, continuiamo» ha scritto lui sui social. Il brasiliano andrà a guadagnare una cifra attorno ai 2 milioni di euro a stagione. Quello del rinnovo è un messaggio forte e chiaro per tutte le squadre che hanno messo gli occhi sul centrale, ormai entrato a tutti gli effetti tra i big della Serie A e nella Top 5 dei difensori del campionato italiano. Ha ricevuto la prima fiducia da Mazzarri, ha rappresentato una delle poche certezze delle brevi gestioni Longo-Giampaolo-Nicola, con Juric sta vivendo una vera e propria consacrazione: arrivato acerbo e impacciato dall’Atletico Mineiro nel 2018 per meno di sei milioni di euro, oggi Bremer ha almeno quintuplicato il proprio valore di mercato. Inter e Milan lo seguono da tempo, la Juventus ci sta pensando per il dopo Bonucci e Chiellini, all’estero ci sono tanti estimatori tra Inghilterra (Liverpool) e Spagna (Real Madrid), ecco perché nella prossima estate può scatenarsi una vera e propria asta, con la base di partenza che sarà di almeno 30 milioni. Il presidente Cairo ci ha visto lungo e non ha voluto commettere gli stessi errori del passato, con il caso Belotti che pesa come un macigno. Bremer non andrà via a parametro zero, questa è una certezza, ma in caso di offerte irrinunciabili per lui e per il club di via Arcivescovado le strade si separerebbero. «È inutile tenere i giocatori a tutti i costi» ha ripetuto a più riprese il patron granata negli ultimi anni. E, se Bremer ambisse a una dimensione maggiore a quella che gli può offrire il Toro, si aprirebbero le porte per la cessione. Intanto è arrivato a quota 98 presenze in granata con 12 reti all’attivo: salterà l’Udinese per squalifica, la cifra tonda dovrebbe essere centrata proprio nel derby contro la Juventus in programma il 18 febbraio. Alla Dacia Arena ci sarà spazio per Buongiorno, il quale sta facendo le prove per la difesa del futuro. E, se proprio addio dovrà essere, almeno per Cairo ci sarà la possibilità di mettere a segno una ricchissima plusvalenza con Bremer.