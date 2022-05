Cairo, Belotti e il futuro: «Spero resti, con Juric rivisto Toro pimpante»

Dal cimitero Monumentale – in mattinata – al colle di Superga. A commemorare quella squadra di Invicibili, perita sul Colle il 4 maggio 1949, c’era anche il presidente Urbano Cairo. Non solo Valentino Mazzola e compagni però. A tre giornate dalla fine del campionato, è tempo di bilanci per l’editore alessandrino/milanese, il quale ha parlato anche di futuro e di Andrea Belotti.

Cairo, a proposito di Belotti, spera che resti?

«Ci spero eccome, ci mancherebbe. Anche se si è parlato troppo ed è meglio non parlarne più, vediamo se accade qualcosa di diverso da ciò che mi aspetto. Nessuno potrebbe essere contento se non rimanesse più con noi: è qui da sette anni, ha fatto 100 gol ed è il secondo miglior marcatore del Torino. Ora non ne parliamo più, magari non parlandone qualcosa accade».

Che giudizio dà alla prima stagione con Juric?

«È stata buona, abbiamo fatto partite molto belle e abbiamo avuto una buona continuità. Per un momento abbiamo pensato anche a qualcosa in più, purtroppo non è stato così ma abbiamo fatto un bel filotto di sei partite con pareggi con le grandi e vincendo qualche gara soffrendo. È una buona ripartenza: tre anni fa arrivammo settimi, poi abbiamo vissuto due stagioni non felici in cui lottavamo per altri obiettivi, ma ora ho rivisto un Toro pimpante, forte e aggressivo come non lo avevo mai visto. Fa molto piacere vedere un Toro aggressivo così, adesso facciamo bene le ultime tre partite poi tireremo le somme».

Per il futuro quali sono gli obiettivi?

«Ora è meglio non annunciare nulla, siamo reduci da anni complicati ed economicamente difficili: mi sa che con i bilanci non siamo più da scudetto, ma lottiamo per non retrocedere…È stato difficile per il Covid, abbiamo fatto investimenti eccessivi per le nostre possibilità. Ma abbiamo un allenatore che vuole giocatori non affermati, ma con potenziale: è una cosa che piace anche a me, si faceva con Ventura e abbiamo sfornato tanti giocatori. Questa è la direzione da prendere, con una grande attività di scouting per cercare i giocatori con potenziale da far diventare realtà insieme a Juric. E mi ha fatto piacere rivedere giocatori che hanno espresso le loro qualità con questo allenatore».

Su Bremer, invece?

«Quando è arrivato non era il Bremer di oggi, Mazzarri fu davvero bravo e lo ha fatto crescere tanto: è stato un ottimo maestro per lui. Il brasiliano è dotato di un tempismo incredibile, parliamo di un giocatore davvero importante, e questa stagione è stata speciale per lui: ha annullato praticamente tutti gli attaccanti, non è mai stanco di lavorare per migliorarsi».