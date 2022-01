Cadono piastrelle dalla vasca: la piscina chiude altri due mesi

“La piscina Lido, causa lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, rimarrà chiusa dal 10 gennaio 2022 fino a fine lavori”. Recita queste parole il cartello apparso ormai dieci giorni fa davanti all’impianto di via Villa Glori, a due passi da corso Sicilia. Un messaggio che dà poche speranze per l’immediato futuro: la piscina, intatti, difficilmente riaprirà prima della fine del mese di marzo. Come ha spiegato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. Rimandando l’apertura inizialmente prevista per fine gennaio. Due sono, attualmente, i problemi principali.

Il più grave, scoperto in un secondo momento, riguarda le piastrelle che si staccano dalla vasca e che rendono la struttura pericolosa. «È necessaria l’apertura di un cantiere urgente – ha spiegato Miano in Consiglio, aggiungendo -. Lunedì inizieranno gli interventi di ripristino della vasca. Sarà un lavoro che non ci consentirà di riaprire la piscina prima di fine marzo. Per arrecare meno disagio possibile, stiamo valutando, compatibilmente con gli spazi a disposizione di traslare l’utenza sulla vicina piscina Parri».

Ma non finisce qui. Serviranno interventi anche per la zona degli spogliatoi che potrebbero rendere necessaria una nuova chiusura. Forse di ulteriori quattro mesi. Ancora da stabilire con il comune di Torino. «Stiamo comunque ragionando – ha precisato Miano -, su come intervenire nella ristrutturazione degli spogliatoi. È probabile un intervento nel periodo estivo ma che realizzeremo a lotti, senza chiudere l’impianto. In modo da non gravare troppo sui cittadini. Presto ne parleremo in una commissione ad hoc con gli assessori comunali».