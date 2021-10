Attimi di paura nel Torinese per una donna di 79 anni, caduta durante una passeggiata nei boschi tra Avigliana e Giaveno e ora in ospedale con una probabile frattura alla tibia destra.

E’ accaduto in mattinata, intorno alle 12: l’anziana, dopo l’infortunio, ha allertato il 112 che ha passato quindi la chiamata al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. I tecnici sono riusciti a rintracciare la donna risalendo alla provenienza dell’sms inviando quindi una squadra a terra alle coordinate gps indicate. La 79enne è stata raggiunta, stabilizzata, caricata su una barella e trasportata in ospedale con un’ambulanza.