Cacciati due prof senza Green Pass. E loro vanno a denunciare il preside

E’ stato un inizio di scuola decisamente amaro per i due docenti dell’istituto Marie Curie-Carlo Levi di via Madonna delle Salette che ieri mattina, esibendo all’ingresso l’esenzione dal vaccino firmata dal medico – ma senza il Green Pass – sono stati respinti dal preside. Uno “smacco” che non è proprio andato a genio ai due professori che hanno deciso di sporgere denuncia presso il comando dei carabinieri di corso Brunelleschi.

«Ho fatto denuncia per abuso d’ufficio, è un eccesso di potere, l’esenzione è stata firmata da un medico dell’Asl e saremmo dovuti entrare» sottolinea Giuseppe Pantaleo, 64 anni, referente Covid dell’istituto Carlo Levi.

«Conosco bene il regolamento, io sono libero di non vaccinarmi perché ho delle patologie, ma non sono un “No Vax” – sottolinea -, mi vaccinerò soltanto quando lo Stato assicurerà che con il vaccino non si corrono rischi di salute e non obbligherà la gente a firmare la liberatoria». Insieme a Pantaleo, all’uscita del commissariato, ieri mattina c’era anche Alisa Matizen, un’altra insegnante del Marie Curie che ha sporto denuncia insieme al collega preferendo però restare in silenzio. «Nei prossimi giorni – aggiunge l’ex referente Covid del Carlo Levi – non so ancora come mi comporterò, forse farò il tampone per entrare a scuola».

E se ieri gli insegnanti si trovavano per il collegio docenti, il vero problema si porrà tra qualche giorno all’avvio delle lezioni, considerando che sono diversi i professori che hanno già deciso di rinunciare alla vaccinazione. «Sono una mamma separata e ora rischio di perdere il lavoro da supplente come molte mie colleghe. Ma non mi vaccinerò perché ho una patologia ematica e mia madre è morta di miocardite. Penso proprio che mi cercherò un altro lavoro» spiega Isabella Rosino, insegnante di sostegno di Chieri. Viviana Geromin, di Giaveno, invece critica la normativa: «Non spetta al preside fare i controlli, va contro il regolamento europeo. E’ una discriminazione bella e buona. Io ho fatto il tampone per entrare ma dovrebbero farlo anche i vaccinati perché così rischiano di trasmettere il virus». Marco Meotto, docente al Natta di Rivoli, si è vaccinato: «Ma non presenterò il Green Pass per entrare in sostegno dei colleghi che non possono vaccinarsi per motivi di salute». Nadia Coluzzi, maestra in una scuola elementare a Caselle, ieri è riuscita a entrare a scuola: «Mi è stata riconosciuta l’esenzione dal vaccino ma non so fino a quando durerà. Io non voglio vaccinarmi perché sono un soggetto fragile e ho paura di morire». C’è poi chi ha anche problemi con i tamponi rapidi: «Ho dei polipi al naso – spiega Maria – e sono a rischio emorragia». A sostegno degli “esclusi” si schiera il sindacato Cub Scuola: «Siamo stati presi d’assalto fin dalle prime ore del mattino con telefonate, messaggi ed email che denunciavano varie problematiche: dalle scuole che non leggevano il Green Pass cartaceo per problemi di sistema, a quelle in cui le certificazioni dei medici vaccinatori venivano respinte dai dirigenti, come avvenuto alla Curie-Levi – sottolinea la coordinatrice provinciale Giulia Bertello -. Chiediamo pertanto tamponi rapidi salivari per tutti, studenti e docenti».