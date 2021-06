Caccia infinita ai tori castrati. I sindaci: «Ci pensi il prefetto»

«Che fine hanno fatto i tori?»; «Possibile che non si riescano a trovare e a catturare?»; «Avete notizie sui tori?». Sono alcune delle numerose domande che si sentono a San Gillio o sui social. Perché dopo un mese dai primi avvistamenti, dalla successiva cattura di un esemplare e dal ritrovamento di un altro torello, ucciso da un’auto dopo un incidente stradale notturno lungo la provinciale 8, la situazione è ferma. L’unica certezza è che i tre esemplari di razza Camargue, fuggiti dal ranch San Lorenzo di San Gillio, siano tra i boschi del pre parco La Mandria o in quelli dalla parte opposta alla provinciale e all’ingresso nel più importante parco di tutta l’area metropolitana. Al momento, il vero problema è quello di individuarli. Perché potrebbero essere a Druento come a San Gillio. Piuttosto che tra La Cassa, Givoletto, Fiano, Vallo o Varisella. E ora, che sono liberi, hanno la possibilità di cibarsi di erba e hanno l’acqua dei due torrenti di zona, ovvero il Ceronda e il Casternone. Ma i sindaci non ce la fanno più. Tant’è che hanno scritto, nuovamente, al prefetto Claudio Palomba. Nella missiva, i primi cittadini hanno specificato, ancora una volta, come non possano continuare a presidiare l’area giorno e notte. «Non possiamo continuare a organizzare appostamenti, squadre di volontari, Aib, Protezione Civile e polizia municipale. Non abbiamo i mezzi e le risorse. Anche dal punto di vista economico», precisa Gian Carlo Balbo, sindaco di San Gillio. E se i cartelli per la “allerta tori” continuano ad essere presenti lungo le provinciali, i guardiaparco de La Mandria hanno nuovamente effettuato una perlustrazione notturna, con tanto di termocamere e visori notturni. La “caccia”, però, non ha portato a nessun risultato. «Adesso è tardi. Chi doveva decidere non ha deciso».