Undici persone intossicate, tutte dipendenti dell’ufficio postale, con sintomi che vanno dai bruciori alla nausea. È accaduto subito dopo la rottura di un pacco, avvenuta in mattinata poco dopo le 7 presso le Poste di via Reiss Romoli 44. Alle 9, secondo quanto riferito da parte del personale, l’evacuazione della struttura non era stata ancora completata perché non era stata segnalata l’emergenza.

Sul posto diversi mezzi di soccorso della Croce Rossa e della Croce Verde di Villastellone, vigili del fuoco e agenti di polizia. I dipendenti sono stati sistemati nel piazzale all’esterno, in attesa di accertare la natura della sostanza fuoriuscita dal pacco, contenuta in una fiala. Gli intossicati sono stati sistemati sulle ambulanze, la zona attorno all’ufficio postale è stata isolata. Quarantasette, in tutto, le persone sottoposte a controllo.

GLI ACCERTAMENTI: ERA RICARICA PER SIGARETTE ELETTRONICHE

Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, la sostanza sospetta fuoriuscita dalla fiala non era altro che una ricarica per sigarette elettroniche. I bruciori, la nausea e le altre reazioni avverse, dunque, potrebbero essere state determinate da una reazione di panico.

Video di Tonino Di Marco