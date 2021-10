Poco dopo le 22 di ieri sera, venerdì 8 ottobre, i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti a Bussoleno, in località Argiassera, per un incendio in un fienile contente 120 rotoballe.

Sul posto la squadra e l’autobotte di Susa, la squadra e l’autobotte dei volontari di Borgone, insieme al modulo boschivo di Bussoleno. Le operazioni di smassamento sono ancora in corso.