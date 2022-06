Bus frena per evitare l’incidente, ma in tre finiscono all’ospedale

Si è rischiata la maxi carambola, mercoledì pomeriggio, all’incrocio tra via Gorizia e via Barletta dove l’autista di un bus della linea 58 è stato costretto a una tempestiva frenata per evitare l’impatto con un’auto. Un incidente evitato di un soffio (con un totale di tre veicoli coinvolti) che, tuttavia, non ha risparmiato una repentina corsa all’ospedale a tre passeggeri anziani. Finiti malamente per terra quando il pullman ha frenato di colpo. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza della Croce verde che ha medicato gli infortunati sul posto, prima di trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale Martini per accertamenti. Oltre alla squadra infortunistica della polizia municipale, per la dinamica.

L’INCIDENTE

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.25 sulla linea 58 del Gtt, diretto in quel momento verso il capolinea sud di via Allason. Stando a una ricostruzione effettuata con l’aiuto di alcuni residenti, il pullman si è trovato costretto a frenare all’improvviso per evitare di tamponare un’auto che a sua volta stava rischiando di tamponare un secondo veicolo. Tanto è bastato per provocare, nel giro di pochi secondi, una lunga coda lungo l’asse di via Gorizia, dove le auto – solitamente – viaggiano incolonnate a causa del poco spazio presente lungo la carreggiata.

«Ogni volta che si verifica un problema – spiega l’Amico Reporter Edo Covone, autore delle foto -, via Gorizia si trasforma in un imbuto. Con tanto di auto che strombazzano e inquinamento. E purtroppo è così da sempre».

LA PISTA CICLABILE

L’incidente sfiorato è stato occasione ghiotta per tornare a polemizzare sui lavori della nuova pista ciclabile, in via di realizzazione tra corso Orbassano e via Tirreno. «Fosse successo sull’asse opposto, in direzione del centro città – protesta la signora Maria, residente nella via -, si sarebbe creato un ingorgo incredibile, perché ad oggi manca lo spazio anche per sorpassare». Tanto che nelle ore di punta sono infinite le code che si creano in prossimità di ogni fermata dell’autobus o agli incroci delle strade. Episodi che hanno già provocato i primi malumori tra le famiglie del quartiere Santa Rita.