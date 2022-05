La redazione di CronacaQui fa gli auguri a tutte le mamme per l’8 maggio, giorno in cui si celebra la loro festa.

Una giornata importante per celebrare non solo la figura della madre come tale, ma anche la sua influenza nelle vite di tutti i giorni. Per questo oggi è importante prendere il tempo per festeggiare e dedicare un pensiero a tutte le mamme. Auguri!