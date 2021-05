“Buon compleanno Macario”. Ma Torino lo ha dimenticato

Avrebbe compiuto 119 anni oggi Erminio Macario, comico amatissimo mai del tutto dimenticato ma sicuramente mai onorato quanto meritasse: a Torino, la sua città, non esiste «neanche un’aiuola dedicata all’attore comico torinese di teatro, cinema e tv. Come se Roma si dimenticasse di Alberto Sordi o Napoli di Totò», sottolineano Massimo Gioscia e Dario Ujetto, organizzatori del progetto “Tu lo conosci Macario?”.

Lanciato oggi, a un anno dalle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita, nel 2022, il progetto prevede molte fasi a cominciare da una petizione per chiedere che gli venga dedicata una via, e poi una mostra, una web-serie e una raccolta fondi per garantire continuità a questi omaggi. Considerato da molti come l’inventore del cinema comico italiano, era nato in una famiglia povera in via Botero 1 e in carriera ha lavorato a oltre cinquanta spettacoli teatrali, senza contare il cinema e la televisione. Ha collaborato per alcuni anni con Totò e lanciato sulla scena numerose soubrette come Sandra Mondaini, Wanda Osiris, Raffaella Carrà, Margherita Fumero. Protagonista e testimonial dell’iniziativa è Fabio Milano, che si definisce un “Macariologo” per la grande quantità di conoscenze acquisite su di lui nel corso del tempo, che hanno dato vita ad una collezione personale di cimeli e memorabilia legati al grande attore. “Tu lo conosci Macario?” sarà anche il titolo di una web-serie pensata per riattivare la memoria storica attorno al personaggio e artista poliedrico. Realizzata per la diffusione su internet, sarà composta da oltre venti testimonianze inedite di chi Macario lo ha conosciuto e che con lui ha lavorato nel quotidiano: «Aneddoti e fatti raccontano anche una Torino diversa, da ripercorrere attraverso le gesta di un attore comico della storia italiana del secolo scorso. Sono inoltre 200 gli oggetti fra cappelli e abiti di scena, poster e riviste fra i cimeli raccolti da Milano e altri collezionisti appassionati di Macario». Le sei puntate della serie saranno girate nell’ex Teatro Macario La Bomboniera Viola, in via Santa Teresa 10 (crowdfunding http://www.tuloconoscimacario.it).