Compie 24 anni Chiara Nasti (Blogger, influencer. È la versione napoletana – e formosa – di Chiara Ferragni, ma ai cantanti preferisce i calciatori. Finita con Zaniolo, si consola con il bomber della Lazio Mattia Zaccagni. Su Instagram racconta tutto, ma proprio tutto. Anche i dispetti del gatto che le fa la pipì addosso. Che cosa non si fa per un follower in più…).